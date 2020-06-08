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TOKİ Çorum Kura Sonuçları

TOKİ Çorum kura çekilişi kapsamında 175 adet 2+1 konut olmak üzere 75 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 250 adet konut için hak sahipleri belirlendi.

Güncel 08.06.2020, 21:44
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TOKİ Çorum Kura Sonuçları

Hatırlanacağı üzere korana virüs salgını nedeni ile ilk olarak kura çekilişleri iptal edilmiş, ardından alınan tedbir önlemleri kapsamında noter huzurunda canlı yayın ile seyircisiz olarak yapılmaya başlanmıştı.  Bu kapsamda bugün TOKİ Çorum çekilişi de seyircisiz olarak noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirildi.

ÇORUM 250 KONUT 3+1 KURA SONUCU

ÇORUM 250 KONUT 2+1 KURA SONUCU

#TOKİ Çorum Kura Sonuçları
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