TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında Çorum’un da bulunduğu 27 ilde çeşitli özelliklerdeki 349 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.
TOKİ'den alınan bilgiye göre, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Uşak'ta bulunan, toplam muhammen bedeli 6 milyar 38 milyon 251 bin 311 lira olan yaklaşık 2 milyon 265 bin 980 metrekare büyüklüğündeki 349 arsa satılacak.
Açık artırma, 29 Haziran Çarşamba 10.30 ve 30 Haziran Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.
29 Haziran'da İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Uşak'taki arsaların, 30 Haziran'da ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa'da bulunan arsaların satışı yapılacak.
Satışa sunulan arsalar arasında, Adana'da konut ve ticaret, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Sincan'da konut, Antalya'da gelişme konut alanları, Diyarbakır'da konut, ticaret, özel sağlık tesisi alanları da bulunuyor. İzmir'de satışa sunulan arsalar arasında da konut, ticaret, sanayi ve depolama alanının yanı sıra gemi söküm alanı ile akaryakıt istasyon alanları yer alıyor. (AA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31