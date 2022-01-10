Tokgöz, Gazeteciler Günü’nü kutladı

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Tokgöz, şunları dile getirdi:

“Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler konusundaki bilgilere zor şartlar altında dahi olsa bizlere ulaştıran ve görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın çalışmaları takdire değerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde kamuoyunu aydınlatan, öncelikle ilimizdeki değerli gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar meslek hayatlarında başarılar dilerim.” (Haber Merkezi)

