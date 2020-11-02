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Tokat’ta Başkan ve Rektör’e de ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet geçtiğimiz günlerde Tokat’a çıkarma yapmıştı.

Güncel 02.11.2020, 20:00
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Tokat’ta Başkan ve Rektör’e de ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün yer aldığı heyet Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüşmüştü.

Heyet ayrıca Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç’a da nezaket ziyareti yaparak bir süre görüştü.

(Haber Merkezi)

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