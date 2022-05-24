Tokat tahta baskı kursu açılıyor

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada 2022 yılında Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları kurslarının düzenlendiği hatırlatılarak; “Geleneksel süsleme sanatlarımız, günümüzde seramik, kumaş, deri, ahşap gibi malzemeler üzerine uygulanarak oldukça zengin uygulama alanı bulmaktadır. Bu çerçevede, İl Müdürlüğümüz ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 152 saatlik “Tokat Tahta Baskı Yapma” kursu açılacaktır” denildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın devamında kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte yarın saat 17.00’ye kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada; “Kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmemekte olup, kurs malzemeleri de Kurumumuzca temin edilecektir. Kurs sonunda kursiyerlerin ortaya çıkardıkları ürünlerin sergileneceği bir sergi açılması planlanmaktadır. “Bir Milletin Sanatı O Milletin Kimliği Niteliğindedir” düşüncesiyle geleneksel sanatlara gönül verenleri bir çatı altında buluşturmak hedefimizdir. Sabır ve zarafetin örneklerinin icra edileceği bu sanat alanında verilecek kursumuza tüm sanatseverleri bekliyoruz” görüşüne de yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)