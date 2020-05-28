Tokat Müftülüğü’ne atanan Pamuklu’dan Vali’ye ziyaret

Çorum’da uzun yıllardır İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmakta ilken Tokat İl Müftüsü olarak atanan Abdullah Pamuklu, Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Pamuklu'ya İl Müftüsü Muharrem Biçer de eşlik etti. Vali Çiftçi, Abdullah Pamuklu’ya yeni görevinde başarılar dileyerek bugüne kadarki üstün başarı ve çalışmalarından dolayı plaket ve belge verdi.

Yaklaşık 8 yıldır Çorum'da Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Pamuklu, aslen Tokat Erbaa’lı. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 14 il müftülüğüne atama yapılmıştı. Yayımlanan kararda Çorum İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu da memleketi Tokat'a müftü olarak atanmıştı.

(Haber Merkezi)