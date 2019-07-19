Tokat heyeti Çorum’da hizmetlere hayran kaldı

Tokat heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Belediye Başkanı Aşgın, kendilerini dünyanın merkezi Çorum’da ağırlamaktan mutlu olduğunu kaydetti. Makam ziyaretinde Tokat Belediye Başkanı Eroğlu ile Çorum Belediye Başkanı Aşgın karşılıklı birbirlerine hediye takdim etti.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’na Çorum’u gezdirerek Belediye tarafından yapılan çalışmaları ve hizmetleri gösteren Belediye Başkanı Aşgın, “Misafirlerimiz ile belediyemizin önemli eğitim yatırımı olan Buhara Kültür Merkezi’ni beraber gezdik ve için hayranlıklarını dile getirdiler” şeklinde konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Hıdırlık, Millet Bahçesi ve Çorum Müzesi’ni gezen Belediye Başkanı Aşgın; “Efendimizin arkadaşları sahabelerimizin medfun bulunduğu Hıdırlık, şehrimizin çehresini değiştiren Millet Bahçemiz ve Çorum Müzesi Tokat Belediye Başkanımızla gezdiğimiz diğer mekanlar” şeklinde görüşlerini ifade etti.

Öte yandan Millet Bahçesi gezisinde Vali Mustafa Çiftçi de hazır bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)