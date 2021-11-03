Tök: “Kayıtdışı istihdamla mücadele sürecek”

Çorum Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Ömer Tök kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sosyal güvenlik konularında rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

SGK İl Müdürü Tök; “Sigortalı işçi çalıştıran işverenlerin hem kendi kazanır hem de ülkesine kazandırır” sloganı ile 2021 yılı Bilgilendirme ve Rehberlik programı kapsamında, Çorum’da faaliyet gösteren işveren ve esnaflara el broşürü dağıtılarak sigorta pirim teşvikleri ve kayıtlı istihdamın önemi, kayıtsız istihdamın olumsuz etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunulduğunu kaydetti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tök, “Kayıtdışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimin yanı sıra aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler yapılmaktadır. İl Müdürlüklerimizce gerçekleştirilecek rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri amacıyla “2020 yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı” oluşturulmuştur. Bu kapsamda işveren ve STK Ziyaretleri gerçekleştirilerek 4000 Adet Bilgilendirme Broşürü dağıtımı gerçekleştirilmiştir” şeklinde konuştu.



“Sigortasız çalışma halinde SGK’nın bu durumdan haberi olmaz ve sigortalının haklarını koruyamaz” diyen Tök, “İşçiler açısından sigortasız çalışma; iş kazası, meslek hastalığı veya analık durumlarında hak ve yardımlardan faydalanamamasına, sağlık yardımlarından faydalanamamasına, uzun vadede emekli olamamasına ve ölüm halinde eş ve çocuklara aylık bağlanamamasına, işsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı gibi haklardan faydalanamamasına sebep olur. Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödenecek primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler İşverenden talep edilir. Sigortasız işçi çalıştırmayan işverenler, primlerini düzenli öder ve gerekli belgeleri SGK ya yasal süresi içinde verirse sigorta prim teşviklerinden yararlanarak çok büyük maliyet avantajı sağlayabilir” ifadelerine yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

