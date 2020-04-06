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Tohumluk desteğinde de Çorum’un adı anılmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için yeni bir projeyi uygulamaya koydu.

Tohumluk desteğinde de Çorum’un adı anılmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için yeni bir projeyi uygulamaya koydu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 22:00
Tohumluk desteğinde de Çorum’un adı anılmıyor

Proje kapsamında, 21 ilde üreticilere, buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği, çeltik tohumlarının yüzde 75’i hibe edilecek.

Proje kapsamındaki iller ise, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat olarak açıklandı.

Çorum’un, tohumluk desteği verilecek 21 il arasında yer almayışı, Çorumlu çiftçilerde hayal kırıklığı yarattı. Bu konuda da Çorum’un “üvey evlat” muamelesi gördüğü ifade ediliyor.

(Haber Merkezi)

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