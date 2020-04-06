Tohumluk desteğinde de Çorum’un adı anılmıyor

Proje kapsamında, 21 ilde üreticilere, buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği, çeltik tohumlarının yüzde 75’i hibe edilecek.
Proje kapsamındaki iller ise, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat olarak açıklandı.
Çorum’un, tohumluk desteği verilecek 21 il arasında yer almayışı, Çorumlu çiftçilerde hayal kırıklığı yarattı. Bu konuda da Çorum’un “üvey evlat” muamelesi gördüğü ifade ediliyor.
(Haber Merkezi)