Toç Bir Sen’den işyeri temsilcileri toplantısı
Güncel 13.12.2021, 20:21
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Memur-Sen’e bağlı Toç-Bir-Sen Çorum Şubesi tarafından işyeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Çorum Toç-Bir-Sen Şube Başkanı Arzu Özkader, Yönetim Kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Şube Başkanı Özkader; 6. dönem toplu sözleşme kazanımları hakkında işyeri temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.
Özkader, “Katkı ve katılımlarından dolayı teşkilatımızın öncü neferlerine çok teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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