Toç Bir Sen’den işyeri temsilcileri toplantısı

Memur-Sen’e bağlı Toç-Bir-Sen Çorum Şubesi tarafından işyeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Çorum Toç-Bir-Sen Şube Başkanı Arzu Özkader, Yönetim Kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Özkader; 6. dönem toplu sözleşme kazanımları hakkında işyeri temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Özkader, “Katkı ve katılımlarından dolayı teşkilatımızın öncü neferlerine çok teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

