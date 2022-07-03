TOÇ BİR-SEN’de Arzu Özkader güven tazeledi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurula TOÇ BİR-SEN Genel Başkan Yardımcıları Harun Sarıdoğan, Fatih Doğan, Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar, Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Memur- Sen’e bağlı sendikaların şube başkan ve yöneticileri ile üyeler katıldı.

Kongrede divan üyeliklerini Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan, Yozgat Şube Başkanı Kamil Koç, Ankara Şube Başkanı Aslan Vegiz, Çankırı Şube Başkanı Mustafa Nebioğlu ve Avukat Emirhan Turan yaptı.

Genel kurulda Divan Başkanı Fatih Doğan’ın gündemi okuması ile devam edilirken, daha sonra ise Genel Başkan Yardımcısı Harun Sarıdoğan bir konuşma yaptı.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu, gelir, gider ve bilançonun okunarak ibrasının ardından ise dilek temenniler bölümünde başkan adayları Şube Başkanı Arzu Özkader ile Ömer Günalp birer konuşma yaparak üyelerden destek istedi. Genel kurulda daha sonra ise seçimlere geçildi.

Çarşaf liste ile yapılan seçimde 918 üyeden 680 üye oy kullanırken, oyların büyük çoğunluğunu alan Şube Başkanı Arzu Özkader yeniden başkanlığa seçildi. Buna göre Arzu Özkader başkanlığındaki TOÇ BİR-SEN Şube Yönetim Kurulu Ömer Birkan Kayaalp, Mehmet Uludağ, Murat Köle, Şaban Özçelik, Murat Yemenici ve Murat Karaaslan’dan; Denetim Kurulu Faruk Güney, Rıfat Hekim, İsmail Dağdelen, Retip Kara ve Fatih Karaca’dan, Disiplin Kurulu Uğur Tamer Çelik, Atakan Gürlevik, Bülent Kapyadibi, Ersin Fırat ve Mehmet Saran’dan oluştu.

TOÇ BİR-SEN Genel Merkez Üst Kurul delegeliğine ise Arzu Özkader, Atakan Gürlevik, Mehmet Uludağ ile Ömer Birkan Kayaalp seçildi.



(Volkan SINAYUÇ)