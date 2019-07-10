TOBB’da “oryantasyon eğitimi” aldı

TOBB İkiz Kulelerdeki programın açılışında konuşan TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, 2019 yılında yaklaşık 25 genel sekreter değişikliği olduğunu hatırlatarak, bu toplantıları eğitimden çok, tanışma ve birlikte iş yapabilme enerjisini artırabilmek adına yaptıklarından söz etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin çok aktif çalışan önemli bir camia olduğunu vurgulayan Saraçöz, 24 saat esasına dayalı bir çalışma yöntemi güttüklerini anlattı. 365 oda ve borsanın artık proje üretmekte çok mahir bir hale geldiğini belirten TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, “Bu başarıda da genel sekreterlerimizin payı büyük. Oda ve borsalarımız artık 5 yıldızlı. Üyelerine en üst seviyede hizmet vermekte. Unutmayın ki bizim varlık sebebimiz üyelerimizin sorunlarını çözmek. Birlikte çalışmalıyız. Sizin bizi beslemeniz lazım. Gerekirse yönlendirmeniz lazım” dedi.

Eğitimlerin ardından genel sekreterler; TOBB, TOBB ETÜ ve GARAJ’ı gezip, tanıma fırsatı buldular.

(Haber Merkezi)