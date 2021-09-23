TOBB-OSB MTAL, Teknofest’te yarışacak

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan "Çorobot" robot takımı Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları kapsamında Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde finale kaldı.

Yarışma hakkında bilgi veren Proje Danışmanı Makine Teknik Alan Şefi Hacı Recep Seyis, “Yarışma fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek kendisine atanmış yollarda hareket edip, belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan elle kontrol ile veya otonom çalışan bir güdümlü robot yapılması hedeflenmektedir. Robotlar manyetik bant takibi yapabilen, gerektiğinde uzaktan kontrol ve diğer kontrol cihazları ile kontrol edilebilen güdümlü robotlar olarak tasarlandı ve yarışma esnasında hiçbir dış kontrol veya müdahale olmaksızın verilen görevleri yerine getirebilecektir” dedi.

Robotun tasarımını tamamlayan takım, robotlarına 19 AT 25 plakası taktı. Plakadaki 19 Çorum’u, AT ise Akıllı Taşımacılık, 25 ise robotun kaldıracağı yükü temsil ediyor.

21 - 26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek olan yarışmaya finalist olarak katılacak olan takım, Makine Teknik Alan Şefi Hacı Recep Seyis'in M. Emin Sarıoğlu, İsmet Karapapak, Ceyhun Kılıçarslan, Emrullah Demirel, Furkan Torun, A. Emir Karamemiş, Özgür Özduyucu, Enes Demirtaş, Mustafa Çelik, Kemal Çelik ve Ahmet Külahçı’dan oluşuyor. (Haber Merkezi)

