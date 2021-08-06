TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi finale yükseldi

Okul Müdürü Ömür Ergül, “TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizden oluşan ‘Çorobot’ takımı, Teknofest 2021 Teknoloji Yarışmaları kapsamında Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde ön değerlendirme raporundan 88.67 puan, proje detay raporunda 83,33 puan alarak finallere kalmayı başarmıştır” dedi.

Yarışma hakkında bilgi veren Proje Danışmanı Makine Teknik Alan Şefi Hacı Recep Seyis, “Yarışma fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek kendisine atanmış yollarda hareket edip, belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan elle kontrol ile veya otonom çalışan bir güdümlü robot yapılması hedeflenmektedir. Robotlar manyetik bant takibi yapabilen, gerektiğinde uzaktan kontrol ve diğer kontrol cihazları ile kontrol edilebilen güdümlü robotlar olarak tasarlandı ve yarışma esnasında hiçbir dış kontrol veya müdahale olmaksızın verilen görevleri yerine getirebilecektir” ifadelerini kullandı.

21 - 26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak yarışmaya finalist olarak katılacak olan takım H. Recep Seyis’in rehberliğinde M.Emin Sarıoğlu (Takım Kaptanı), İsmet Karapapak, Ceyhun Kılıçarslan, Emrullah Demirel, Furkan Torun, A. Emir Karamemiş, Özgür Özduyucu, Enes Demirtaş, Mustafa Çelik, Kemal Çelik ve Ahmet Külahçı’dan oluşuyor.

(Haber Merkezi)

