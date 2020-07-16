TOBB-OSB Meslek Lisesi CNC torna tezgâhı aldı

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ramazan Yiğitoğlu, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 320 bin TL hibe desteği sağlanan bu proje kapsamında tam donanımlı CNC torna tezgâhı alınması ve bu tezgâhla ilgili eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu tezgâhın alınması ile atölyelerimizin donanım ihtiyacı tamamlanmıştır.

Okulumuz Makine Teknolojisi Alan Atölyemizin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan bu tezgâhla, öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerini de yapabilecektir.

Projemizin hazırlanması, yazılması, sunulması ve değerlendirilmesi aşamalarında her türlü desteği veren OKA Çorum İl Bürosuna, sanayicilerimize ve Makine Alan Öğretmeni Erdoğan Anaç’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“YENİ ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Okul Müdürü Yiğitoğlu, LGS sonuçlarının da açıklandığını belirterek, “Okulumuzun 90 öğrenci kontenjanı bulunmakta olup, tamamı merkezi sınav puanına göre yerleşmektedir. Öğrenciler e-okul sistemi üzerinden tercihlerini ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından tercihinde bulunabilirler. Okulumuzun avantajlarından dolayı öğrencilerimizi okulumuzu tercih etmeye davet ediyoruz. Okulumuzda Makine, Elektrik-Elektronik ve Metal Teknolojisi alanları mevcuttur. Mezun olduktan sonra içerisinde bulunduğumuz Organize Sanayi Bölgesi’nde iş imkânı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz son sene haftanın üç günü fabrikalarda staj yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)