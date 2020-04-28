TOBB nefes kredisi verilmeye başlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi “TOBB Nefes Kredisi” Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına yeniden verilmeye başlandığı belirtildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’ın yaptığı açıklamada,

“İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz, ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle Oda ve Borsa üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

Kredide üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor.

Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. Üyelerimizin, hizmet binalarımıza gelmelerine gerek kalmadan Oda ve borsamızın web sitelerinden online olarak e-belge şeklinde belgelerini alabileceklerdir.

Kredinin en önemli olan kısmı 2020 yılında anapara ve faiz ödemesinin olmamasıdır.

TOBB Nefes Kredisine Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) % 80 Hazine desteğiyle kredilere kefil olacaktır.

KOBİ’lerimiz adına, korona virüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde fedakârlıkta bulunan tek özel banka Denizbank’a ve çalışanlarına, Çorum Şube Müdürümüz Mehmet Konak nezdinde teşekkür ediyoruz” denildi.

Denizbank Çorum Şube Müdürü Mehmet Konak ise ilk kez 2017 yılında nefes kredisi projesine katıldıklarını, TOBB öncülüğünde tekrar hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili olarak 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur duyduklarını belirtti. (Haber Merkezi)