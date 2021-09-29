TOBB'dan 636 öğrenciye kışlık kaban yardımı

Gönderilen yardım malzemeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından önceden tespit edilmiş olan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak teslim alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tespit edilen 606 adet yoksul ailelerin öğrenci olan çoçukları ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yükümlü ailelerden ihtiyaç sahibi okuyan çocuklarına 30 adet kışlık kaban mont dağıtımı yapılacağı öğrenildi.

Eğitim yardımı teslim programına Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sebetçi, Sungurlu İlçesi Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk katıldı.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Sungurlu Ticaret Borsası olarak her zaman eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vereceklerini ve ayrıca eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını bu vesileyle tekrar 2021-2022 Eğitim Öğrenim yılını kutlarım” ifadelerini kullandı.