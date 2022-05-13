TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geliyor

Alınan bilgiye göre 20 Mayıs 2022 Cuma günü Çorum’a gelmesi beklenen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu’nda sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Rifat Hisarcıklıoğlu daha sonra ise Ankara Yolu’nda bulunan Çorum Ticaret Borsası’na ait lisanslı depoların açılışını gerçekleştirdikten sonra ilimizden ayrılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

