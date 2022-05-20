TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geliyor

Alınan bilgiye göre bugün saat 16.00’da Çorum’da olması beklenen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu’nda sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Rifat Hisarcıklıoğlu saat 17.30 gibi Ankara yolu üzerinde bulunan TOBB ve Çorum Ticaret Borsası’na ait lisanslı depoların açılışını gerçekleştirdikten sonra ilimizden ayrılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

