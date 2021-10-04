“TMO satışları keşke sezon içinde yapsaydı”

“Keşke bizi dinleseydiniz ve bu satışları sezon içinde yapıp, piyasadaki fiyatları konjonktürel olarak takip etmiş olsaydınız. Yani sattığınız gibi alsaydınız da” diyen Özsaçmacı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Şimdi soralım, çiftçiden ne kadar, ne miktarda, kaç TL'den, hangi tahılları aldınız? Satışları daha önceden açıkladığınız gibi alım fiyatlarının 200 TL üzerindeki fiyatlarından mı satacaksınız? Şu anda bile, açıkladığınız alım fiyatlarının en az %40-80 üzerinde seyreden fiyatlar ortada iken, satacağınız 900 bin ton tahılı nereden temin ettiniz? Satacağınız bu ürünler iç piyasadan mı temin edildi? Satış fiyatlarınız dahi piyasanın %30-70 altında kalıyorken, aradaki çiftçi aleyhine olan bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Hayvancılığı desteklemek için yaptığınız bu uygulama için bu zamanı neden beklediniz?

Piyasa yükselirken neyi seyrediyordunuz? Tahıl üreticilerinin mağduriyetini de gidermeyi düşünüyor musunuz? Bu durumda tahıl üreticilerine sizin fiyatlarınız üzerinden dahi olsa, ‘fark fiyatı’ ödemesi yapmayı düşünüyor musunuz?

Tarım konusunda memnuniyetlerini açıklayan Ziraat Odası başkanlarını bu konuda ki memnuniyetlerini açıklamalarını beklerken. Tekrar soralım; bu kadar yanlışı bir doğru üzerinden yapmayı nasıl başarıyorsunuz?” (Haber Merkezi)

