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“TMO çiftçinin her zaman yanında”

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi Sungurlu Ajans Amiri Mustafa Yücedağ’dan alımlar ilgili bilgi aldı.

“TMO çiftçinin her zaman yanında”

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi Sungurlu Ajans Amiri Mustafa Yücedağ’dan alımlar ilgili bilgi aldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:55
“TMO çiftçinin her zaman yanında”

Ziyaret sırasında, yağışların bereketle geldiğini ve bu durumda TMO’ya büyük bir görevin düştüğünden bahseden Toprak Mahsulleri Ofisi Sungurlu Ajans Amiri Mustafa Yücedağ, Sungurlu Ofisi olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Mustafa Yücedağ, “24 Haziran’da Ofisimiz alımlara başladı. Şuana kadar 20 üreticimiz ürünü bizlere teslim etti. Günlük 400 ton alım yapıyoruz. Şuana kadar alımlarda bir sıkıntımız olmadı. Çiftçilerimiz ürünlerini yavaş yavaş getirmeye başladı. Çiftçilerimiz sabah sıralarına ve randevularına özen gösterdikleri sürece bizler içinde onlar için kolay oluyor. 3 defa aldığı randevusuna gelmeyen çiftçimizin randevusu iptal oluyor ve bu dönem içinde de bir daha randevu almıyor” dedi.

“Ürünlerimiz bu sene çiftçimizin yüzünü güldürüyor”

Ramazan Kelepircioğlu hasatların başladığını, üreticilerin memnun olduğu bir piyasa oluştuğunu belirterek, üreticilerin kurum olarak TMO’yu her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.

TMO’da randevu sistemi ile uzun sıralar da ulaşmıyor diyen Ziraat Odası Başkanı Kelepircioğlu, “İnsanlar kendilerini randevuya göre ayarlıyor. Bu sene normal istediğimiz ürünü aldık diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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