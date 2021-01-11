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TMO 200 ton tek kullanımlık hurda çuval satışı yapılacak

Güncel 11.01.2021, 02:02
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TMO 200 ton tek kullanımlık hurda çuval satışı yapılacak

TMO Bolvadin ilçesinde Afyon Alkaloıdleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü’nde 13 Ocak 2021 Çarşamba günü tek kullanımlık hurda çuval ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Toprak Mahsulleri Ofisi (TBO) Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloıdleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü tek kullanımlık 135 gramlık hurda çuval satışı yapacak. İhale 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.30’da Bolvadin ilçesindeki Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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