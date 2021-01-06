“TKDK’nın ödediği hibe 115,7 milyon liraya ulaştı”

AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK ve Tarım Orman Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Çorum’a bugüne kadar AB standartlarında, 817 projeye destek verildiğini, bu projelerle 256,5 milyon liralık yatırım yapılarak, proje sahiplerine 115,7 milyon lira hibe ödendiğini bildirdi.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’nün 2020 yılı faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Ceylan şu bilgileri verdi:

“2020 YILINDA REKOR HİBE ÖDEMESİ YAPILDI”

“TKDK, hayvancılık, işleme ve pazarlama ile kırsal alan yatırımlarına yönelik 3 ana sektör ve 16 alt sektörde yüzde 40 ile yüzde 70 oranlarında değişen hibe oranlarıyla yatırımcılarımıza destek vermeye devam ediyor. İl Koordinatörlüğümüz, özellikle Kovid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz bu yıl içerisinde Devletimizin gönderdiği tüm talimatları harfiyen uygulayarak, gerekli tüm önlemleri titizlikle alıp, vatandaşımızın yatırımlarını gerçekleştirmesi için bu süreçte özveriyle çalışmalarını sürdürdü. Bu titiz ve özverili çalışmaların karşılığında geçen yıllarda ödenen hibelerin oldukça üzerinde, 2020 yılında 71,8 milyon lira yatırım tutarlı 174 adet projeye 26,3 milyon lira rekor hibe ödemesi yapıldı.

Hibelerin vatandaşımıza ulaşması için gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalar için İl Koordinatörümüz Mustafa Mansur Yalvaçer’i, 29 uzman, 6 destek ve 14 yardımcı personelimizi tebrik ediyorum.”

9.ÇAĞRI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

“Yaz aylarında talebin oldukça yüksek olduğu IPARD II-9. çağrı süreci yaşandı. 106,6 milyon lira yatırım ve 59 milyon lira hibe tutarlı, 295 proje başvurusu alındı. Hızlı bir şekilde incelemelerine başlanan bu projelerimizden işlemleri tamamlanan 60 milyon lira yatırım, 30 milyon lira hibe tutarlı 157 adet proje Tarım ve Orman Bakanlığımızda yapılan proje değerlendirme ve seçim komisyonu toplantılarında, belirlenen ve kamuya ilan edilen şeffaf kriterler ışığında seçimleri yapılarak sözleşmeye bağlandı. Geriye kalan inceleme ve değerlendirme süreçleri devam eden projelere yönelik süreç devam ediyor. İlerleyen günlerde sözleşme hakkı kazanan projeler yine gruplar halinde ilan edilecek. Önceki çağrılarda olduğu gibi bu çağrıda da başvuru sahibi vazgeçmediği ya da tamamlanamayacak bir eksiği bulunmadığı sürece bütün projeleri Ankara’ya göndermek için tüm çabanın gösterildiğinden vatandaşımızın emin olmasını istiyorum. İnceleme işlemleri devam eden projelerimizin de bu niyet ışığında oldukça yüksek oranda kabul göreceğini ve destekleneceğini ümit ediyorum.”

“YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA TALEP ARTTI”

“Özellikle 2020 yılında, önceden yapılan tanıtım çalışmalarının karşılığı olarak Organize Sanayi Bölgesinde yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük teveccüh oldu. 9.Çağrıda yaklaşık 9,2 MegaWatt’lık kapasite içeren 27 adet proje kabul gördü. Önceden tamamlanan 5,7 MegaWatt’lık yenilenebilir enerji kapasitesiyle, hibe ödemesi yapılacak toplamda yaklaşık 15 MegaWatt’lık bir üretim kapasitesine ulaşılmış oldu. Çalışan sayısı ve yıllık cirosu uygun işletmelerin çatı yüzeylerini değerlendirerek, mevcut faaliyetleri dışında ayrıca elektrik üretip devlete satıyor olmaları ve sürekli bir gelire ulaşmaları nedeniyle bu sektöre yatırımın önümüzdeki çağrılarda artarak devam edeceğini umuyorum. Aynı zamanda bu yatırımın, köyünde uygun çatı yüzeyi bulunan vatandaşlarımıza da yeni bir gelir kapısı açacağını düşünüyorum.”

“ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİMİZ İLK DEFA TKDK DESTEĞİ ALDI”

“Vatandaşımızın ürettiği sütü toplayıp değer kazanmasına vesile olan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Mecitözü Süt Üreticileri Birliğinin çalışmalarından her zaman gurur duyuyoruz. Bu iki güzide üretici birliğimizin makine ekipman ve araç alımlarına yönelik projelerinin desteklenmesiyle de Çorum’da ilk defa üretici birliklerimize TKDK desteği verilmiş oldu.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz kabul edilen projesiyle, 1 adet süt soğutma ve depolama tankı, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı, 1 adet saf su cihazı, 3 adet süt toplama aracı ve 1 adet süt taşıma kamyonu aldı. 2,2 milyon lira yatırım tutarlı projeye 1 milyon lira hibe ödendi.

Mecitözü Süt Üreticileri Birliğimiz, 4 adet süt soğutma ve depolama tankı, 4 adet transfer pompası, 10 adet araç üstü süt taşıma tankı ve 4 adet süt toplama aracı aldı. 1 milyon 260 bin lira yatırım tutarlı projeye 630 bin lira hibe ödendi.

Üreticilerimizin hizmetine sunulan bu araç ve makine-ekipmanlardan dolayı iki üretici birliğimizin başkanlarını da bu girişimlerinden dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum.” (Haber Merkezi)