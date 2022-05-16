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TKDK’den Mecitözü Süt Birliği’ne 1 milyonluk destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’nin IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı döneminde 1 adet süt taşıma kamyonu ve 4 adet araç üstü süt taşıma tankı alımına yönelik projesine destek verdi. Toplam yatırım tutarı 850 bin lira olan projeye, TKDK tarafından 510 bin lira hibe ödenecek.

Güncel 16.05.2022, 19:50
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TKDK’den Mecitözü Süt Birliği’ne 1 milyonluk destek

SÜT BİRLİĞİ’NE 1 MİLYON 140 BİN LİRALIK DESTEK
Tamamlanan yatırımın ardından TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Projenin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyetini ifade eden İl Koordinatörü Yalvaçer, açıklamasının devamında şunları dile getirdi: “Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Metin Ayvaz ve yönetimi, 8. Başvuru Çağrımıza süt toplama ağlarını genişletmek için verdikleri projeyle TKDK olarak bizim Çorum’da ilk defa bir üretici birliğine destek vermemize vesile oldular. Başarıyla tamamlanan bu birinci yatırımın ardından 10. Çağrımızda da 1 adet süt taşıma kamyonu ve 3’er tonluk 4 adet araç üstü süt taşıma tankı alımına yönelik yeni proje sundular. 
Alımlarını tamamladıkları ve kullanmaya başladıkları toplam yatırım tutarı 850 bin lira olan kamyon ve süt taşıma tankları için 510 bin lira hibe ödeyeceğiz. Böylelikle Mecitözü Süt Üreticileri Birliğimiz her iki proje için toplamda 2 milyon 116 bin lira yatırım yaparak, 1 milyon 140 bin lira hibe almış olacak. Bu güzel girişimlerin diğer birliklere, kooperatiflere ve üretici örgütleriyle, vatandaşlarımıza örnek olacağını umuyorum. Kendilerini tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum”

“54 KÖYDE 1360 ÜYEYE HİZMET”
Mecitözü Süz Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz ise yatırımla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “TKDK, ilçemizde birçok projeye destek verdi. Çiftçilerimiz makine ve ekipmanlarını yeniledi. Hayvancılık tesisleri ve yenilenebilir enerji yatırımları ilçemizde hayat buldu. Birlik olarak 8.Çağrıda ilk defa bizde bu desteklerden istifade ettik ve Çorum’da TKDK desteği alan ilk üretici birliği olduk. Geçen yıl tamamladığımız projemizle günlük 60 ton olan süt toplama kapasitemizi yeni kurduğumuz hatlar ve süt toplama merkezleriyle birlikte 74 tona çıkardık. 54 köyümüzde 1360 üyemize hizmet veriyoruz. Süt üretim kapasitemiz sürekli artıyor. Bu nedenle süt toplama ve taşımada yeni araç ve tank ihtiyacımız ortaya çıkınca 10.Çağrıya yeni bir proje başvurusu yapma kararı verdik.
“1 YILDA KENDİNİ  AMORTİ EDECEK”
Bu projemizle aldığımız nakil vasıtası ve süt taşıma tanklarıyla ilçemizde öz bölgesi olarak adlandırılan Karacuma, Çayköy, Kargı ve Emirbağ köylerimizden önceden 3 araçla ayrı ayrı toplamak zorunda kaldığımız sütü, artık tek seferde daha çabuk, hijyen ve soğuk zincir şartlarında birliğimiz ana depolama tanklarına taşıyoruz. Gün içinde de süt satış anlaşması yaptığımız işleme tesislerine teslim ediyoruz. Önceden 3 araçla ve 3 çalışanımızla yaptığımız işi, şimdi tek araç ve çalışanımızla yapıyoruz. Bugün itibariyle günlük en az bin lira tasarruf sağlıyoruz. Proje kapsamında aldığımız araç ve tanklar için devletimiz TKDK aracılığıyla yüzde 60 hibe desteği sağladı. Aynı zamanda KDV, ÖTV ve diğer vergilerden muafiyet tanıdı. Birlik bütçemizden 340 bin lira çıktı. TKDK desteği ve projemizden sağladığımız tasarruf miktarını göz önüne aldığımızda, bir yılın sonunda aldığımız araç ve süt taşıma tankları kendini amorti etmiş olacak ve uzun yıllar birliğimize ve üyelerimize hizmete devam edecek.
Çorum’da TKDK’dan ilk destek alan üretici birliği olmaktan gurur duyuyoruz. Biz bir kapı açtık ve bunun olabileceğini tüm üyelerimize gösterdik. Şimdi ikinci projemizi tamamlayarak kağıt üzerindeki düşüncelerimizi fiiliyata geçirdik. Bize çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye ve ilçe kaymakamımıza, TKDK yönetici ve çalışanlarına, birlikte hizmet vermekten gurur duyduğum yönetim kurulu üyelerimize ve değerli çalışanlarımıza, bizlere güvenen ve güç veren birlik üyelerimize çok teşekkür ediyorum.” 
(Haber Merkezi)

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