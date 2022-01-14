TKDK’dan yeni tesise %55 hibe desteği!

Milletvekili Kaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründeki yatırımları kapsayan 11. Başvuru Çağrı İlanına, 14 Ocak 2022 tarihinde çıktığını bildirdi.

Bu çağrı ilanıyla tıbbi ve aromatik bitki üretimi için makine-ekipman alımı ve tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisleri, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımları içeren projelerin destekleneceğini kaydeden Milletvekili Oğuzhan Kaya, verilecek desteğin yüzde 55’nin hibe olacağını vurguladı.

Kaya, bu çağrıda yapılan değişiklikle; katma değerli ürünler listesine pirinç işleme ve paketleme tesisi ve çeltik kurutma tesisi de eklenerek hem yapım işleri hem de makine-ekipman alımları destek kapsamına alındığını ifade etti.

Sadece makine-ekipman alımı içeren projelerin başvuruların 19 Ocak 2022 tarihinde başlayacağını ve 11 Şubat 2022 tarihinde sona ereceğini söyleyen Milletvekili Kaya, yapım işi içeren projelerin başvurularının 14 Şubat 2022 de başlayacağını ve 18 Mart 2022 tarihinde biteceğini hatırlattı.

