TKDK’dan Sungurlu’da tanıtım toplantısı

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü Proje Başvuru Yönetimi Birim Amiri Mahmut Fazıl Ayanoğlu ve koordinatörlük uzmanları tarafından gerçekleştirildi.

Özel İdare Konferans Salonunda yapılan tanıtım toplantısında Birim Amiri Mahmut Fazıl Ayanoğlu yaptığı sunumla, Sungurlulu vatandaşları çağrı detayları hakkında bilgilendirdi.

TKDK’nın 8 Mayıs 2019 tarihinde ‘Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirine’ yönelik olarak 60 milyon avroluk, 400 milyon liralık hibe çağrısına çıktığını hatırlatan Ayanoğlu, IPARD II 6. çağrısında; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında; süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretimi yatırımlarının, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımlarının, zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumları yatırımlarının destekleneceğini bildirdi.

Belirtilen sektörlerde yapılacak yatırımlar için proje tutarlarının alt limitinin 5 bin avro, üst limitinin ise 500 bin avro olduğunu ve yatırımcılara %55 oranında hibe verileceğini söyleyen Birim Amiri Ayanoğlu, projelerin yapım işleri, makine-ekipman alımları, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarının yanı sıra kendi tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji sistemlerinin de desteklendiğini ve tüm harcamaların KDV ve diğer vergilerden muaf olduğunu ifade etti.

Desteklenen sektörlere yönelik detaylı bilgiler veren Ayanoğlu, “Proje başvuruları 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 23 Ağustos 2019’dur. TKDK’nın faaliyette bulunduğu illere özel olarak ayırdığı bütçe bulunmamaktadır. Doğru hazırlanmış, hata içermeyen ve yüksek sıralama kriteri puanına sahip projeler sözleşme imzalamaya ve destek almaya hak kazanacaktır. Bu nedenle detaylı bilgi almak isteyen veya proje yapmayı düşünen tüm vatandaşlarımızın il koordinatörlüğümüzle irtibat kurmasını istiyoruz.” diye konuştu.

TKDK tarafından Çorum’da önceden desteklenmiş örnek projelere yönelik slayt gösteriminin ardından, vatandaşların soruları cevaplanarak tanıtım toplantısı sona erdi.

(Haber Merkezi)