TKDK’dan proje başvuruları için son tarih uyarısı  

İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 14 Ocak 2022 tarihinde çıkılan IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı ilanı kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanıyla oluşturulan IPARD bütçesinin yatırımcılara kullandırılacağı, bildirildi.

Açıklamanın devamında, “TKDK, IPARD II dönemi 11. Başvuru Çağrı İlanıyla tarımı ve kırsalı desteklemeye devam ediyor.

Bu çağrımızda; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, seracılık, mantarcılık, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik projeler için gerçek ve tüzel kişileri yüzde 55, üretici örgütü veya üretici örgütünün ortaklık payının yüzde 50’den fazla olduğu tüzel kişilikleri yüzde 65 oranında hibe ile destekliyoruz.

5 bin ile 500 bin Avro aralığında uygun harcama tutarına sahip projelere vereceğimiz hibenin yanı sıra yatırımdaki harcamaları KDV, ÖTV ve diğer vergilerden de muaf tutuyoruz. Tüm projelerde yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri ve görünürlük harcamalarına destek veriyoruz” denildi.

Proje başvurularının alınmaya başlandığı belirtilen açıklamanın son bölümünde, online başvuruların 23 Mart 2022, dosya teslimlerinin ise 25 Mart 2022 tarihinde sona ereceği, yatırımcıların desteklerden daha fazla oranda istifade etmesi için projelerin belirtilen tarihlere kadar hazırlanması gerektiği, İl Koordinatörlüğünün proje hazırlama aşamasında yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduğu ve yatırımcıların proje hazırlıklarını hızlandırmaları gerektiği belirtildi. (Haber Merkezi)

