TKDK yatırımları 360 milyon lirayı aştı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, İl Koordinatörlüğü faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

İl Koordinatörü Yalvaçer’le bir süre görüşen Vali Çiftçi, yıl içerisinde yürütülen çalışmalar, çıkılan 10. proje çağrısına yönelik başvuruların son durumu, tamamlanan ve uygulaması devam eden projelerin gidişatı hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda bir açıklamada bulunan Vali Çiftçi şunları dile getirdi:



“Yapılan bilgilendirmeden anlaşılıyor ki, TKDK ilimizde tarımı ve kırsalı desteklemeye devam ediyor. 2013 yılından günümüze kadar yatırım tutarı 363 milyon lira olan 1063 projeye; 180 milyon lira hibe sağlanmıştır. Bu hibenin günümüz itibariyle 139 milyon lirası ödenmiş, geriye kalan kısmın ise yatırımları devam etmektedir.”

“2021 YILI EN YÜKSEK TUTARDA HİBE ÖDENEN YIL OLACAK”

“2020 yılında İl Koordinatörlüğümüz, 173 projeye 26 milyon lira hibe ödeyerek ilk hibe ödemeye başladığı 2013 yılından buyana en yüksek hibeyi ödemişti. Aynı zamanda İl Koordinatörlüğümüz 2019 ve 2020 yıllarında aldığı projelerin % 80’ninden fazlasını tamamlayarak Türkiye’nin en başarılı ili olmuştu.

2021 yılı özeline baktığımızda sene başından bugüne kadar 144 projeye 22,5 milyon lira hibe ödemesi yapılmış olup, yılsonuna kadar 125 proje daha tamamlanarak 40 milyon liranın üzerinde hibe ödemesi hedeflenmektedir. Yapılan ödemeler ve yılsonuna kadar yapılacak ödemelerle birlikte, 2021 yılı bugüne kadar hibe ödemesinin en çok yapıldığı yıl olacak.”

“YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA BİRİNCİ SIRADAYIZ”

“İl Koordinatörlüğümüz, yenilenebilir enerji yatırımlarında, 39 adet güneş enerjisi santrali (GES) yatırımına destek vererek 42 il içerisinde birinci sırada yer almıştır. Bugüne kadar 15,5 MW’lık kapasite içeren yatırımlar için destek sözleşmesi imzalanarak, 58,5 milyon lira yatırım tutarı olan projelere 30,9 milyon lira hibe sağlanmıştır. Projeler; marjinal arazilere, hayvancılık işletmelerinin çatı yüzeylerine ve büyük çoğunluğu da Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firmaların çatı yüzeyine yaptığı yenilenebilir enerji yatırımlarını içermektedir. Böylelikle bu firmalar üretimlerinde kullandıkları elektriği bedavaya getirdikleri gibi aynı zamanda fazlasını devlete satarak ek gelir sağlamışlardır. Bu sektörde bundan sonrasında da taleplerin gelmesi beklenmektedir.”



“ÖDENEN HİBELERDE GENÇ VE KADIN GİRİŞİMCİLERİN PAYI YÜKSEK”

“İl Koordinatörümüzün yaptığı bilgilendirmede dikkatimi çeken ve oldukça memnuniyet duyduğum bir husus da destek verilen yatırımlar içerisinde genç yatırımcıların payının yüzde 40, kadınlarımızın payının ise yüzde 25 oranında olması durumudur. Bu oranların daha da yükselmesini temenni ediyorum. Çünkü TKDK hem genç hem de kadın girişimcilere proje seçiminde pozitif ayrımcılık uygulayarak bu girişimcilerin öne çıkmasını sağlıyor.”

“YATIRIM DÜŞÜNENLER İL KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZLE İRTİBAT KURMALI”

“Bilindiği üzere TKDK, hayvancılık, işleme-pazarlama ve çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik kırsal alan yatırımlarına destek veriyor. Süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması, bitkisel üretim, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına destek veriyor. Destek; yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamalarını içeriyor. Sektörüne göre değişmekle birlikte projelerin 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan kısmına yüzde 40 ile 70 oranında hibe veriliyor. Yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf tutuluyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programından istifade ederek bu yatırımları ve hibeyi ilimize kazandıran değerli yatırımcılarımızı, bu yatırımları hayata geçirmede özverili çalışmalarını devam ettiren TKDK İl Koordinatörlüğümüzün yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hayat bulan bu yatırımlar ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime yıllar geçse de katkı sağlamaya devam edecek.”

Vali Çiftçi açıklamasını, “İl Koordinatörlüğümüzün tüm personeli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yatırımcılarımızın hizmetindedir. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın İl Koordinatörlüğümüzle irtibat kurmalarını, en doğru bilgiyi yetkililerden ve uzman personelden almalarını tavsiye ediyorum.” diye tamamladı. (Haber Merkezi)