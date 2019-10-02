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"TKDK'nin hibe desteği binden fazla kişiye istihdam sağladı"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD 1 ve IPARD 2 dönemlerinde Çorum'da yatırım tutarı 178 milyon 672 bin lira olan 641 proje için 85 milyon 767 bin lira hibe ödendiğine işaret ederek, "Çorum'un tarım ve hayvancılık potansiyeline önemli katkılar veren bu yatırımlarla bin kişiyi aşan istihdam sağlanmıştır." dedi.

"TKDK'nin hibe desteği binden fazla kişiye istihdam sağladı"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD 1 ve IPARD 2 dönemlerinde Çorum'da yatırım tutarı 178 milyon 672 bin lira olan 641 proje için 85 milyon 767 bin lira hibe ödendiğine işaret ederek, "Çorum'un tarım ve hayvancılık potansiyeline önemli katkılar veren bu yatırımlarla bin kişiyi aşan istihdam sağlanmıştır." dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:18
"TKDK'nin hibe desteği binden fazla kişiye istihdam sağladı"

Çiftçi, TKDK İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda hibe desteğiyle projesini hayata geçiren yatırımcılarla bir araya geldi. 

Yatırımcıların projelerinin son durumuna ilişkin bilgi alan Çiftçi, yeni dönemde hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılara temsili çeklerini teslim etti. 

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 2019 yılında 19,4 milyon lira yatırım bütçeli 10 büyük ve 4 milyon lira yatırım bütçeli 52 küçük olmak üzere toplam 23,4 milyon lira yatırım tutarlı 62 projeye destek verildiğini söyledi. 

Yatırımcıların bu projelerle 11,2 milyon lira hibe almaya hak kazandığını dile getiren Çiftçi, projelerin süt üretimi ve besi çiftlikleri, meyve soğuk hava deposu modernizasyonu, yenilenebilir enerji yatırımları ile arıcılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için makine ekipman alımlarını içerdiğini aktardı.

"Yatırımcılara 4,2 milyon lira hibe ödenecek"

Çorum'da yeni dönemde hibe desteği almaya hak kazanan 7,7 milyon lira yatırım bütçeli 4 süt üretim çiftliği ve 3 besi çiftliği projesi için de kısa süre içinde hibe sözleşmesi imzalanacağını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu projeler tamamlandığında değerli yatırımcılarımıza 4,2 milyon lira hibe ödenecek. Bu projeler içinde yeni yatırımlar var. Mevcut işletmeyi AB standartlarına ulaştırmak için modernizasyon projeleri de var. Bu yatırımcılarımızı da tebrik ediyor, projelerini en kısa zamanda tamamlamalarını ve ülke hayvancılığına hayırlı hizmetler ve katkılar sağlamalarını diliyorum."

Çiftçi, TKDK'nin Çorum'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine ciddi katkı sağladığını vurgulayarak şunları kaydetti:  

"IPARD 1 ve IPARD 2 dönemlerinde 178 milyon 672 bin lira toplam yatırım tutarına sahip 641 projeye, 85 milyon 767 bin lira hibe ödenmiştir. Çorum'un tarım ve hayvancılık potansiyeline önemli katkılar veren bu yatırımlarla bin kişiyi aşan istihdam sağlanmıştır." 

(İHA)

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