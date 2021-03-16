TKDK desteğiyle günlük 25 ton süt topluyorlar

20 yıldır süt toplama işi yaptığını belirten Murat Çabuk, ilk başlarda topladığı sütü doğrudan işleme tesislerine teslim etmek suretiyle çalıştığını, 2019 yılında küçük sanayi sitesi bölgesinde süt toplama merkezi açtığını, eşiyle birlikte kurdukları şirketle kurumsallaştıklarını ve böylece süt toplama işine de kadın eli değdiğini, söyledi.



ARAÇ DESTEĞİ CANSUYU OLDU

Bir çocuk annesi şirket yetkilisi Selma Çabuk ve eşi Murat Çabuk projeleri konusunda yaptıkları ortak açıklamada şunları söylediler: “Projemiz öncesinde 2 ton kapasiteli 3 aracımızla merkez köylerinden topladığımız sütü, 13 ton kapasiteli süt toplama merkezimizde soğutarak depolamaktaydık. Topladığımız sütü ulusal ölçekte faaliyet gösteren ve günlük işleme kapasitesi oldukça yüksek olan büyük bir süt işleme tesisine veriyorduk. Karşılıklı olan memnuniyetten dolayı sürekli kapasitemizi artırmamızı telkin ediyorlardı. Çorum İl Koordinatörlüğünün tanıtım toplantılarına birçok kez katılım sağladık. Kapasitemizi artırmak için taşıma ve depolama tanklarına olan ihtiyacımız kadar yeni araçlara da ihtiyacımız vardı. TKDK, 8. Başvuru Çağrısında et-süt ve süt ürünleri işleme, süt toplama, soğuk hava depoları projeleri için araç alımlarını uygun harcama olarak kabul etti. Böylece bu sektörler için hayati önem taşıyan bir harcama kalemi desteklenmek suretiyle işletmelere can suyu verilmiş oldu.”



YATIRIM KDV VE DİĞER VERGİLERDEN MUAFİYET

Projemizle, 9 adet süt depolama ve 6 adet süt taşıma tankı, 4 adet süt toplama aracı, 2 adet PH metre, 1 adet antibiyotik test cihazı ve 1 adet süt analiz cihazı aldık. Ayrıca, devletimiz bu yatırımımızı KDV ve diğer tüm vergilerden muaf muaf tutarak 300 bin lira tutarında dolaylı olarak bize bir destek daha sağlamış oldu.

“TKDK DESTEK VERDİ KAPASİTEMİZ ARTTI”

Aldığımız 4 yeni araçla birlikte süt toplama hattımızı 7’ye çıkardık. Merkez ilçe, Alaca ve Ortaköy ilçelerinin köylerine yeni süt toplama hatları açtık. Süt toplama kapasitemiz 6 tondan 13 tona ve süt depolama kapasitemiz de 13 tondan 25 tona yükseldi. Böylece süt toplama ve depolama kapasitemizi neredeyse iki kat artırmış olduk. Bu sayede yeni 4 istihdam daha yaratarak çalışan sayımızı 7 kişiye çıkardık.

ÜRETİCİLERE TEŞEKKÜR

Bundan sonra da işlerimizi büyütmek için yeni proje çağrılarını dikkatle takip edeceğiz. Ürettikleri sütü bize vererek işlerimizi büyütmemize vesile olan saygıdeğer süt üreticilerimize ve değerli çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlara güvenerek çıktığımız bu yolda, elde ettiğimiz bir başarı varsa, en büyük paya sahip olduklarını belirtmek isteriz. Ayrıca, bu yatırımımızın hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen ilimiz kamu kurumlarına, TKDK yönetici ve çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliyoruz”

(Haber Merkezi)

