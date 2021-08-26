TKDK desteği ile Alaca’ya soğan patates soğuk hava deposu kuruluyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Alaca’da Fatih Arslan’ın IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı döneminde soğuk hava deposu yapımı ve iklimlendirme cihazları alımına yönelik projesine destek verecek.

TKDK desteğiyle Alaca’ya soğan patates soğuk hava deposu kuruluyor. Yatırım tutarı 1 milyon 540 bin lira olan projeye, TKDK 616 bin lira hibe ödeyecek.

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ile yatırımının sözleşmesini imzalayan 1989 doğumlu genç girişimci Arslan, projesi hakkında şu bilgileri verdi: “Geçimini tarımsal üretim ve satışı ile sağlayan bir aile ortamında büyüdüm. Özellikle soğan ve patates konusunda hem kendi üretimlerimi hem de diğer üreticilerden topladığım ürünleri depolayarak uygun zamanlarda, uygun fiyatlardan pazarlamaya yönelik olarak 2012 yılında kendi işletmemi kurdum. Kiraladığım arazilerle birlikte yıllık 400 dekar arazi işliyorum. Sadece 2 bin ton kendi üretimim oluyor. Diğer üreticilerden aldıklarımla birlikte yılda 5 bin ton soğan depolaması ve pazarlamasını yapıyorum. Buna patatesi de eklediğimde 6 ila 7 bin tonluk modern bir depoya ihtiyaç duyuyorum. Soğan ve patates uygun şartlar altında depolanmadığında oldukça fazla depolama kaybına sebebiyet veren ürünlerdir.

Bu kayıpların önüne geçmek amacıyla ve aynı zamanda tüketiciler açısından da fiyat istikrarı oluşumuna önemli katkılar sağlayacağını düşündüğüm1240 m2 taban alanlı ve 7 bin 500 metreküp depolama hacmine sahip soğan ve patates soğuk hava deposu yatırımını yapmaya karar verdim. Sözleşmesini imzaladığım projemi gerçekleştirmek için yatırımıma en kısa zamanda başlayıp, önümüzdeki yıl yaz aylarına doğru tesisimi açmayı planlıyorum.

Projeme, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programı bütçesinden destek verilmekte olup, TKDK’nın Çorum’da destek verdiği ikinci soğan deposunu yine Alaca ilçemizde gerçekleştirecek olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Bu projemde bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

(Haber Merkezi)

