TKDK'dan yatırımcısına teşekkür

TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, 100 milyon lira hibe ödemesi sınırını aşmaya vesile olan Mecitözü ilçesi Karacuma köyünden yatırımcı Nezegül Güleç’i Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı ile birlikte işletmesinde ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Proje konusu ve verilen destek hakkında bilgi veren Yalvaçer şöyle konuştu: “TKDK olarak destek verdiğimiz sektörlerde, hem istihdama katkı sağlıyor, hem de yeni yatırımlar için girişimcilere destek oluyoruz. Yaptıkları yatırımlarla ilimize IPARD desteğinin ulaşmasına katkı sağlayan yatırımcılarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Destek verdiğimiz sektörlere yönelik olarak “benim bir projem var” diyen herkesi İl Koordinatörlüğümüze bekliyoruz. Bu kapsamda sembolik de olsa 100 milyon lira hibe ödemesi tutarını geçmemize vesile olan yatırımcımız Nezegül Güleç’i ziyaret ettik. Köyünde 141 bin lira tutarındaki yatırımına 77 bin lira hibe ödemesi alarak ahırının çatısı üzerine 25 kilovatlık yenilenebilir enerji tesisi kuran Güleç, yılda 45 bin kilovat elektrik enerjisi üretecek. Ürettiği elektriği devlet garantisi altında dağıtım şirketine satacak. Bu yenilenebilir enerji yatırımıyla ahırının çatı yüzeyini değerlendiren yatırımcımız, olağan faaliyetleri dışında düzenli ve sürekli bir gelire kavuşmuş oldu. Kırsalda yaşayan herkes, mevcut binalarının uygun çatı yüzeylerine dağıtım şirketinden alınması gereken bağlantı anlaşmasını alabildikleri takdirde böyle bir yatırımı yapabilmektedir.”

Kaymakam Yayabaşı da kırsalda yaşayan vatandaşlara örnek olacak böylesi güzel ve sürekli gelir getirecek bir yatırımı gerçekleştiren yatırımcıya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yatırımcı Güleç de TKDK’nın üretimi teşvik etmek yolunda kabul edilebilir bir projesi olan herkese destek olduğunu vurguladı. Kadınlara ve gençlere proje seçiminde ve bazı sektörlerde hibe oranlarında pozitif ayrımcılık uygulandığını aktaran Güleç, “Projemizi hazırlarken ve uygularken hiç ummadığımız bir ilgi ve alaka gördük. Çorum’da 100 milyon liralık hibe ödemesi rakamının benim projeme yapılan ödemeyle geçilmiş olmasından da ayrıca mutlu oldum. Bu nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum” değerlendirmelerinde bulundu. (Haber Merkezi)