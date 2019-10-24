TKDK Başkan Vekili Kalender’in Çorum ziyareti

Bu kapsamda ilk olarak Çorum İl Koordinatörlüğü’ne geçerek İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer’den Çorum’daki TKDK yatırımları ve tamamlanan IPARD-II Programı 5. ve 6. Çağrı İlanı projelerine ilişkin bilgi aldı. Hizmet binasında incelemelerde bulunduktan sonra, kurum personeli ile bir araya gelen Kalender, bundan sonra yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Toplantının ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret eden Kalender, TKDK olarak Çorum’da yaptıkları faaliyetler ve verilen destekler hakkında bilgi vererek, TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’nün çalışmalarına sağladığı katkılardan ve verdiği desteklerden ötürü Vali Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da bir nezaket ziyareti yaparak, TKDK desteklerinin Çorum halkına ulaşmasında belediyenin ilgi alanına giren konularda desteklerini beklediklerini ifade etti.

Kalender, ziyaretlerinin ardından TKDK desteğiyle hayat bulan 3 işletmede incelemelerde bulundu.

İlk olarak Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan, yıllık 500 ton ürün işleme kapasiteli tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi “Naturoil Gıda”ya giden Kalender, işletme sahibi Osman Ocaklı’dan bilgi aldı.

Ardından yine Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “River Meyve Soğuk Hava Deposu”nda incelemelerde bulunan Kalender’e işletme sahibi Mustafa Ilıca tarafından bilgi verildi. Ilıca, IPARD I dönemi 13. Çağrı ve IPARD II dönemi 2. Çağrısında iki proje sunduklarını, dinamik atmosferik basınçlı odalara sahip meyve soğuk hava depolarının, en son teknolojiye sahip olduğunu, işletmenin yılda 1600 ton meyve ve sebze işleme kapasitesinin olduğunu ve 9 bin m3 depolama hacmine sahip olduğunu, tesislerinde depoladıkları elmaların, hiçbir renk bozulmasına uğramadan, aromasını kaybetmeden ve sertliğini yitirtmeden 14 ay süreyle saklanabildiğini ifade ederek, işletmenin elektrik ihtiyacının da TKDK desteğiyle kurdukları 400 KW’lık kapasiteye sahip yenilenebilir enerji yatırımından karşıladıklarını belirtti.

Son olarak Sungurlu ilçesi Aydoğan köyünde faaliyet gösteren “Çoksezginler Süt Üretim Çiftliği”ni inceleyen Kalender, işletme yetkilisi Yasin Çoksezgin’den bilgi aldı.

(Haber Merkezi)