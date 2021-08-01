TKDK 6 ayda girişimcilere 660,7 milyon lira hibe ödemesi yaptı

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yılın 6 aylık döneminde yapımı tamamlanan proje sahiplerine hibelerini öderken 1940 yeni proje başvurusu aldı. Bu projelerden bir kısmının incelemesi yapılırken girişimcilerle hibe sözleşmeleri imzalanarak yatırım süreçleri başlatıldı. Kalan projelerin TKDK Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunca incelemeleri sürüyor, onaylananlar da kamuoyuna duyurulacak.

42 İL DESTEKLEME KAPSAMINDA

TKDK'nin destekleri kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 il bulunuyor.

IPARD Programı ile kırsalda AB standartlarında, çevreye duyarlı ve yüksek teknolojili tesislerin kurulumu, mevcut işletmelerin modernizasyonu ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek özellikle çalışma çağındaki genç nüfusun (18-40 yaş) kente göçünün önlenmesi amaçlanıyor.

Yatırımcılar, kurum desteklerine ilişkin detaylı bilgiyi "444 85 35 TKDK Yardım Masası"ndan edinebiliyor. (AA)

