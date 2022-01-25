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Tiyatroya kar engeli
Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda bu hafta oynanacak olan “Işıltılı Haşerat” isimli oyun ertelendi.
Güncel 25.01.2022, 17:53
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Fhilip Rıdley’in yazdığı, Can Ali Çalışandemir’in yönettiği oyun 28-29 Ocak 2022 günleri Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecekti. Çorum Devlet Tiyatrosu’nda yapılan açıklamada Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları Ahmet Çökmez, Ebru Gülerarslan Serin, Bogaçhan Sözmen ile Can Ali Çalışandemir’in rol alacağı ‘Işıltılı Haşerat’ isimli oyunun son günlerde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ertelendiği dile getirildi.
Yapılan açıklamada bilet alan tiyatroseverlerin isterlerse bilet paralarını geri alabileceği veya diğer oyunlara bilet alabileceği de dile getirildi.
(Uğur GÖRKEM)
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