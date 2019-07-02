Tiyatroya ilgi artıyor

Medya takip ajansı Ajans Press ve PRNet, sinema ve tiyatro üzerine yapılan istatistiksel araştırmayı inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, geçen yıl sinema seyirci sayısında düşüş yaşanırken, tiyatro seyirci sayısının 2017 yılında olduğu gibi geçen yılda yükselişte olduğu görüldü.

Böylelikle geçen yıl ki sinema seyirci sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişiye düştüğü görüldü. Tiyatroda ise yüzde 11,9 artan seyirci sayısının 7 milyon 841 bin 353 olduğu saptandı. Bununla birlikte tiyatro salonlarında oynanan eser sayısının da yüzde 4,8 artarak 9 bin 376 olduğu kaydedildi.

PRNet ve Ajans Press’in konuyla ilgili yaptığı incelemede basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılında 151 bin 374 sinema ve tiyatro haberi yapılırken, bu rakamın 2018 yılında 150 bin 721 olduğu görüldü. 2019 yılında yazılı basına yansıyan haber adetleri içeriklerine göre analiz edildiğinde ise, bu yıl başında yaşanan yapımcı-sinema salonu tartışmasının en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

(Haber Merkezi)