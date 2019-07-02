Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100201
ALTIN
259.212
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1225
EURO
6.3656

Tiyatroya ilgi artıyor

2018 yılında sinema seyirci sayısında düşüş yaşanırken, tiyatro seyirci sayısının 2016-2017 sezonun da olduğu gibi geçen sezonda yükselişte olduğu görüldü.

Tiyatroya ilgi artıyor

2018 yılında sinema seyirci sayısında düşüş yaşanırken, tiyatro seyirci sayısının 2016-2017 sezonun da olduğu gibi geçen sezonda yükselişte olduğu görüldü.

02 Temmuz 2019 Salı 23:07
Tiyatroya ilgi artıyor

Medya takip ajansı Ajans Press ve PRNet, sinema ve tiyatro üzerine yapılan istatistiksel araştırmayı inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, geçen yıl sinema seyirci sayısında düşüş yaşanırken, tiyatro seyirci sayısının 2017 yılında olduğu gibi geçen yılda yükselişte olduğu görüldü.

Böylelikle geçen yıl ki sinema seyirci sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişiye düştüğü görüldü. Tiyatroda ise yüzde 11,9 artan seyirci sayısının 7 milyon 841 bin 353 olduğu saptandı. Bununla birlikte tiyatro salonlarında oynanan eser sayısının da yüzde 4,8 artarak 9 bin 376 olduğu kaydedildi.

PRNet ve Ajans Press’in konuyla ilgili yaptığı incelemede basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılında 151 bin 374 sinema ve tiyatro haberi yapılırken, bu rakamın 2018 yılında 150 bin 721 olduğu görüldü. 2019 yılında yazılı basına yansıyan haber adetleri içeriklerine göre analiz edildiğinde ise, bu yıl başında yaşanan yapımcı-sinema salonu tartışmasının en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”
“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”
“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”
“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”
Çorum’da glütensiz cafe
Çorum’da glütensiz cafe
Kentpark’ın adı “Millet Bahçesi” olarak değiştirildi
Kentpark’ın adı “Millet Bahçesi” olarak değiştirildi
Şehit’in ismi oynadığı parka verildi
Şehit’in ismi oynadığı parka verildi
“Ayrımın olmadığı bir Çorum istiyoruz”
“Ayrımın olmadığı bir Çorum istiyoruz”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim