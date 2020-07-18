Tiyatroya dönüş
Çorum ve bölgesinin en büyük tiyatro topluluğu olan Tiyatro Dördüncü Duvar, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında ara verdiği oyununa bugün yeniden başlıyor.
Güncel 18.07.2020, 00:19
7
Pandemi sonrası normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’da tiyatrolar yeniden kapılarını açtı. Bu kapsamda yeni sezonun ilk oyununu ise Tiyatro Dördüncü Duvar’ın “çocuk oyunları” ekibi sahneye koyacak.
Mart ayında üç seans kapalı gişe oynanan ve daha sonra pandemi nedeniyle ara verilen “Hattu ile Şili / Bir Uzay Macerası” isimli oyun bugün saat 13.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda yeniden minik izleyiciler ile buluşacak. Yaşanan süreçte özellikle çocukların psikolojik olarak eğlenmeye ihtiyacı olduğunu hatırlatan Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan 100 çocuğu misafir edecekleri oyuna katılanlara özel tasarımlı Robot Şili baskılı maske hediye edeceklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Temmuz 2020
|İmsak
|03:26
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:16
|Yatsı
|21:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24