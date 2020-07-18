Tiyatroya dönüş

Pandemi sonrası normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz’da tiyatrolar yeniden kapılarını açtı. Bu kapsamda yeni sezonun ilk oyununu ise Tiyatro Dördüncü Duvar’ın “çocuk oyunları” ekibi sahneye koyacak.

Mart ayında üç seans kapalı gişe oynanan ve daha sonra pandemi nedeniyle ara verilen “Hattu ile Şili / Bir Uzay Macerası” isimli oyun bugün saat 13.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda yeniden minik izleyiciler ile buluşacak. Yaşanan süreçte özellikle çocukların psikolojik olarak eğlenmeye ihtiyacı olduğunu hatırlatan Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan 100 çocuğu misafir edecekleri oyuna katılanlara özel tasarımlı Robot Şili baskılı maske hediye edeceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)