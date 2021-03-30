Tiyatroculara CHP kutlaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıldır kapalı bulunan tiyatrolar arasında yer alan Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncularının sahneye koyduğu “Deli Dumrul”u beğenen CHP İl Başkanı Tahtasız, oyunun ardından kuliste genç tiyatrocularla buluştu.

CHP İl Başkanı Tahtasız, gençleri tebrik ederek Dünya Tiyatro Günü'nü de kutladı. Tahtasız, ayrıca tiyatro ekibi adına Özgür Pehlivan'a çiçek takdim etti.



(Haber Merkezi)

