Tiyatro yeniden “perde” diyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun, 2 perde ve 1 saat 30 dakikalık büyük oyunu “Yalan Makinası” 13-14 Kasım Cuma-Cumartesi günleri saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak.

Vassily Sigarev’in yazdığı, Hüseyin Mevsim’in çevirisini yaptığı ve Murat Ozan’ın yöneteceği, Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak tarafından sahnelenecek oyunun konusu ise şöyle: “Eli maşalı bir kadın olan Nadya, bezgin ve unutkan kocası Boris’in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve bir hipnozcu çağırır. Ve ortalık karışır… Muhteşem bir komedi tiyatro severleri bekliyor”

Biletlere gişelerden, "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ve Sanat Cepte mobil uygulamasından satışa sunulan oyun Kovit-19 tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uygun alınacak önlemlerle sahnelenecek.

(Haber Merkezi)