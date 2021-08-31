Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy vefat etti

Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz." ifadeleriyle Ferhan Şensoy'un vefatını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi gören sanatçının, 02.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kendi tiyatro topluluğu Ortaoyuncular'ı 1980'de kuran Şensoy, 1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devraldı. Sanatçı, Türk tiyatrosu için önemini halen koruyan kavuğu, 2016'da oyuncu Rasim Öztekin'e devretti.

Yaşamı boyunca birçok oyuncu yetiştiren ve 1987'den bugüne "Ferhangi Şeyler" adlı tek kişilik gösterisini izleyiciyle buluşturan Şensoy, tarihi Ses Opereti'ni onardı ve Ses 1885 adıyla açtı.