Tıyatro Dördüncü Duvar’ın oyunu yarın

İlimizdeki pandemi sürecinden dolayı kapanan tiyatrolardan olan Tiyatro Dördüncü Duvar’ın en çok sahneye koyduğu ve büyük beğeni toplayan oyun olan “Profesyonel” yarın yeniden sahnelenecek.

Yaklaşık 4 yıldır ülkenin değişik kentlerinde ve festivallerde sahnele konulan Duşan Kovaçeviç’in yazdığı “Profesyonel” adlı oyun yarın saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Özgür Pehlivan’ın yönettiği oyunun yine kapalı gişe oynaması bekleniyor.

(Volkan SINAYUÇ)

