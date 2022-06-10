Tiyatro Dördüncü Duvar Akademi yarın açılıyor
İlimizde 1990’lı yıllarda “Çorum Sanat Tiyatrosu” adı altında yola çıkan Özgür Pehlivan’ın öncülüğünde kurulan Tiyatro Dördüncü Duvar tarafından ilimize kazandırılan Tiyatro Atölyesi yarın açılacak.
Güncel 10.06.2022, 00:29
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Yaratıcı Drama atölyesinin, oda tiyatrosunun, teorik ve pratik eğitimlerin yapılabileceği Tiyatro Dördüncü Duvar Akademi yarın saat 13.00’de düzenlenecek olan törenle hizmete açılacak.
Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan ve Genel Koordinatör Demet Eken, ÇORUM HABER’i ziyaret ederek Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokak No: 57/A adresinde bulunan akademinin açılışına tüm Çorumluları davet etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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