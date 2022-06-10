Tiyatro Dördüncü Duvar Akademi yarın açılıyor

Yaratıcı Drama atölyesinin, oda tiyatrosunun, teorik ve pratik eğitimlerin yapılabileceği Tiyatro Dördüncü Duvar Akademi yarın saat 13.00’de düzenlenecek olan törenle hizmete açılacak.

Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan ve Genel Koordinatör Demet Eken, ÇORUM HABER’i ziyaret ederek Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokak No: 57/A adresinde bulunan akademinin açılışına tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

