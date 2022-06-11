Tiyatro Dördüncü Duvar Akademi açıldı

Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokak No: 57/A adresinde açılan Tiyatro Dördüncü Duvar Akademi’de 4 yaş üstü çocuklara yaratıcı drama dersleri, yetişkinlere tiyatro eğitimi verilecek.

Yaratıcı Drama atölyesinin, oda tiyatrosunun, teorik ve pratik eğitimlerin yapılabileceği Tiyatro Dördüncü Duvar Akademi’nin açılışına Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, önceki dönem belediye başkanı Muzaffer Külcü, tiyatrocular ve davetliler katıldı.

ÇORUM’UN İHTİYACIYDI

Açılışta konuşan Tiyatro Dördüncü Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, yaklaşık bir aylık bir inşaat döneminin ardından içinde yaratıcı drama salonu, oda tiyatrosu ve kulis-bekleme salonu olan güzel bir tiyatro hazırladıklarını söyledi. Çorum’un bu ihtiyacı olduğunu düşündüklerini aktaran Pehlivan, “Burada 4 yaş itibariyle çocuklarımıza yaratıcı drama dersleri vereceğiz. Bünyemize iki tane devlet tiyatrosu sanatçısı katıldı. Onlar da yetişkinlere tiyatro eğitimi verecek.” dedi.

Pehlivan, öyle güzel bir yeri Çorum’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise büyük önder Atatürk’ün Türk milletine koyduğu hedefin çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak olduğunu uygarlığın temelinin ise kültür olduğunu vurguladı. Kültürün belli başlı saç ayağının tiyatro olduğunu belirten Kubalı, antik yunan kentleri anadolunun dört bir yanında hepsinde tiyatro olduğunu hatırlattı.

ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN TEMELİ TİYATRODUR

Tiyatronun düşünce özgürlüğünün, demokrasinin, gelişmenin, uygarlığın en büyük göstergesi olduğunu kaydeden Kubalı şunları söyledi: “Yollar, köprüler her şey yapılabilir ama eğer tiyatro olmazsa, kültür olmazsa, çağdaş uygarlık olmazsa bunların hiçbirisi gelişmeyi sağlayamaz. Çağdaş teknoloji kullanılır ama kültürden, düşünceden, zihinsel temellerden yoksun kalır. Bütün çağdaş batı uygarlığının temeli özgür düşüncedir. Özgür düşüncenin temeli de tiyatrodur. Tiyatro eleştiridir, sorgulamaktır. Ve bazen de mizah dili ile gerekli vurguları yapmaktır. Yaratıcı mizahtır, bu anlamda en büyük tiyatro devrimci bir eylemdir.”

Konuşmaların ardından davetliler Tiyatro Dördüncü Duvar’ın açılış kurdelesini birlikte kesti.



