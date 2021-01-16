TIR sürücüsü aracın kabininde fenalaştı

Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Salim Osman Kendirli, 34 ZZ 5776 plakalı TIR’ı ile Özbekistan’dan Kayseri’ye yük götürmek için yola çıktı. TIR sürücüsü aracı arıza yapınca tamir için Çorum Sanayi Sitesine giriş yaptı. Gece aracında konaklayan Kendirli, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Esnaflar aracın içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görüp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri uzun süren uğraşlar sonucu aracın kapısı açıp baygın haldeki TIR sürücüsü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ise uzun bir süre TIR şoföründen haber alamayan yakınlarına bilgi verdi.