TIR şoförü park halindeki araçlara çarpıp kaçtı!

Olay Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı 27. Sokak’ta meydana geldi. Bir TIR şoförü aracına binerek hareket ettirmek isterken önde park halinde bulunan otomobillere çarptı. Daha sonra bulunduğu yerden kaçan TIR şoförünün yaptıkları ise çevredeki kameralara yansıdı. Park halindeki araçlarına çarpıldığını kameralardan gören vatandaşlar durumu Emniyet’e bildirdi.

(Haber Merkezi)

