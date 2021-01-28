TIR şoförü Nurettin Kaçay virüs kurbanı
Yeni tip koronavirüs salgını ilimizde can almaya devam ediyor. Buna göre TIR şoförü Nurettin Kaçay’ın da (66), yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayata veda ettiği öğrenildi.
Güncel 28.01.2021, 20:02
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Kaçay’ın amcasının oğlu, Serkan Kaçay'ın babası, Levent Yelmenoğlu'nun kayınbabası, İbrahim Yelmenoğlu’nun büyükbabası olan kamyoncu Nurettin Kaçay, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Sungurlu’nun Büyük Kızıl Köyü nüfusuna kayıtlı Nurettin Kaçay, Covid-19 virüsünden dolayı tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi saat 11.00’de Sungurlu – Sarıtepe Mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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