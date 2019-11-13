Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
104667
ALTIN
270.538
DOLAR
5.7517
STERLİN
7.3865
EURO
6.3300

TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kırmızı ışıkta bekleyen ve kazayı gören ambulanstaki sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı. Talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kırmızı ışıkta bekleyen ve kazayı gören ambulanstaki sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde kalp masajı yaptı. Talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

13 Kasım 2019 Çarşamba 15:54
TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Hitit Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kavşaktan dönmeye çalışan Celal Demirhan (54) yönetimindeki 19 ED 790 plakalı otomobile, Sungurlu’dan Çorumistikametine seyir halinde olan 06 GA 4473 plakalı kamyon çarptı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen ve kazayı gören ambulanstaki sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak olay yerinde kalp masajı yaptı. Talihsiz sürücü kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

(İHA)

Son Güncelleme: 13.11.2019 15:57
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı heyetinden hastanelerde teknik inceleme
Sağlık Bakanlığı heyetinden hastanelerde teknik inceleme
AFAD’tan “Afet sigortası” çağrısı
AFAD’tan “Afet sigortası” çağrısı
Maliyede 'e-dönüşüm'
Maliyede 'e-dönüşüm'
EDAŞONLİNE sistemi teknisyenlere tanıtıldı
EDAŞONLİNE sistemi teknisyenlere tanıtıldı
Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor
Kıran-6 operasyonu başladı
Kıran-6 operasyonu başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim