TIR, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Güncel 07.05.2022, 14:07 07.05.2022, 14:09
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Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kemallı Kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mehmet E. yönetimindeki 33 AJJ 79 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen İrfan D. yönetimindeki 05 AAU 292 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 15 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü İrfan D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aydan D. yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.
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