TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza çevre yolu toptancılar kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Gürcistan plakalı TIR ile Hayrettin Demirbaş idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Demirbaş araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)