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TIR devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. 

Güncel 08.01.2021, 15:13
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TIR devrildi: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolu üzerindeki İzzettin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BU 970 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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